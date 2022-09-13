Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский предприниматель Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал успеть перевести активы в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством, пишет Business Insider.

Недостаточно просто хотеть заниматься криптовалютой. Сейчас то самое время, когда вам нужно заняться криптовалютой, прежде чем произойдет самый большой экономический крах в истории. Роберт Кийосаки

Стоит отметить, что еще несколько месяцев назад Кийосаки скептически высказывался о самой популярной цифровой монете – биткоине.

Я торгую биткоинами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру, – признался он.

Кийосаки неоднократно говорил об увеличивающемся "пузыре" на рынке и предупреждал, что в итоге он "схлопнется", и это будет болезненно. В августе автор книги "Богатый папа, бедный папа" написал в Twitter, что крах уже начался, указав на падение цен на акции, биткоин, золото, серебро и недвижимость.