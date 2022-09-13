Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка

Экономист предсказал крупнейший в истории крах Фото: pixabay
Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский предприниматель Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал успеть перевести активы в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством, пишет Business Insider.

Недостаточно просто хотеть заниматься криптовалютой. Сейчас то самое время, когда вам нужно заняться криптовалютой, прежде чем произойдет самый большой экономический крах в истории. Роберт Кийосаки

Стоит отметить, что еще несколько месяцев назад Кийосаки скептически высказывался о самой популярной цифровой монете – биткоине.

Я торгую биткоинами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру, – признался он.

Кийосаки неоднократно говорил об увеличивающемся "пузыре" на рынке и предупреждал, что в итоге он "схлопнется", и это будет болезненно. В августе автор книги "Богатый папа, бедный папа" написал в Twitter, что крах уже начался, указав на падение цен на акции, биткоин, золото, серебро и недвижимость.

Читайте также

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 38%

Нацбанк прогнозирует максимальный рост цен на продукты в феврале 2023 года

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления