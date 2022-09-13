Трехэтажный притон функционировал в Алматы

Салон боди-массажа сотрудники полиции Алматы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Трафик", сообщает Zakon.kz.

Трехэтажный коттедж с 15 комнатами и сауной находился в Медеуском районе города.

"Рабочий процесс" в заведении контролировали два администратора. Они и 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Их возраст от 20 до 28 лет.

"Сотрудницы" заведения – приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям. Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по ст. 450 КоАП РК. Установлен и владелец указанного салона – это гражданин Ж., 1988 года рождения. Он также привлечен к ответственности. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев