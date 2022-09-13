Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трехэтажный притон функционировал в Алматы

Трехэтажный секс-притон выявлен в Алматы Фото: polisia.kz
Салон боди-массажа сотрудники полиции Алматы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Трафик", сообщает Zakon.kz.

Трехэтажный коттедж с 15 комнатами и сауной находился в Медеуском районе города.

"Рабочий процесс" в заведении контролировали два администратора. Они и 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Их возраст от 20 до 28 лет.

"Сотрудницы" заведения – приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям. Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по ст. 450 КоАП РК. Установлен и владелец указанного салона – это гражданин Ж., 1988 года рождения. Он также привлечен к ответственности. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев

Читайте также

Конфликт со стрельбой произошел в Алматинской области

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления