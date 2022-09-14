Акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску

Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу сервиса основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого организовал Twitter.

Ранее о том, что акционеры поддержат продажу со ссылкой на источники писала The Wall Street Journal. По данным газеты, число выступающих за продажу Twitter Илону Маску значительно превышает число тех, кто сделку не поддерживает.

О желании Илона Маска купить Twitter стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%.

Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки".

В ответ на принятое решение Twitter подала в суд на Маска. Суд должен был установить, может ли американский бизнесмен в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.

Позднее Маск нашел еще одну причину, чтобы не покупать Twitter. Новым поводом для разрыва сделки стала выплата Twitter компенсации в размере 7,75 миллиона долларов экс-начальнику безопасности компании Пейтеру Затко. Адвокаты предпринимателя заявили, что соцсеть не была вправе выплачивать такие суммы, не заручившись согласием Маска. Тем самым, Twitter нарушил условия.