В Казахстане число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в два раза

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 сентября рассказали в МВК. Больше всего заболевших выявили в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 90 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 35,

в Алматы – 17,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 21,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области – 1,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 3,

в Абайской области – 4,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 41,

в Улытауской области – 2,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая. 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 28,

в Алматы – 32,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области – 6,

в ВКО – 3,

в Абайской области – 12,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 25,

в Улытауской области – 4,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 116. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 363 356 человек. Читайте также Почему 14 сентября считают счастливым днем по народным приметам Осторожно контрафакт: как не навредить себе, покупая подделки В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

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