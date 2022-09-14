В Казахстане число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в два раза
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 90 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 35,
в Алматы – 17,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 21,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области – 1,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 3,
в Абайской области – 4,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 41,
в Улытауской области – 2,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 13,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.
398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 28,
в Алматы – 32,
в Алматинской области – 5,
в Жетысуской области – 6,
в ВКО – 3,
в Абайской области – 12,
в Жамбылской области – 24,
в ЗКО – 70,
в Карагандинской области – 25,
в Улытауской области – 4,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 28,
в Павлодарской области – 43,
в СКО – 116.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 363 356 человек.