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В Казахстане число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в два раза

Коронавирус в Казахстане 13 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 сентября рассказали в МВК. Больше всего заболевших выявили в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 90 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 35,

  • в Алматы – 17,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 21,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Жетысуской области – 1,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 3,

  • в Абайской области – 4,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 17,

  • в Карагандинской области – 41,

  • в Улытауской области – 2,

  • в Костанайской области – 17,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 13,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.

398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 28,

  • в Алматы – 32,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Жетысуской области – 6,

  • в ВКО – 3,

  • в Абайской области – 12,

  • в Жамбылской области – 24,

  • в ЗКО – 70,

  • в Карагандинской области – 25,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 28,

  • в Павлодарской области – 43,

  • в СКО – 116.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 363 356 человек.

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