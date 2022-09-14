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Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa

Германия продала долю Люфтганзы Фото: pixabay
Чтобы спасти компанию во время пандемии COVID-19, правительство ФРГ на время приобрело 20% акций Lufthansa. Теперь весь пакет продали инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Федеральное правительство Германии окончательно вышло из числа совладельцев немецкого авиаконцерна Lufthansa, сообщает Deutsche Welle.

Фонд экономической стабильности (WSF) продал последнюю остававшуюся у него долю в компании примерно в 10% международным инвесторам. Общая сумма выручки от продажи купленной за 306 млн евро доли составила 1,07 млрд евро.

После начала пандемии COVID-19 отрасль авиаперевозок оказалась одной из наиболее пострадавших с экономической точки зрения.

Введенные по всему миру ограничения привели к падению пассажиропотока Lufthansa в четыре раза. В 2020 году компания понесла рекордные убытки в 6,7 млрд евро. Оборот авиаперевозчика упал с 36,4 млрд в 2019 году до 13,6 млрд евро.

В июне 2020 года федеральное правительство для стабилизации финансового положения Lufthansa выделило авиаконцерну 9 млрд евро. В рамках этой помощи правительство через фонд WSF получило 20% акций перевозчика примерно за 300 млн евро.

Из выделенных 9 млрд евро концерн потратил 2,5 млрд.

Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем в нем нуждаться. Глава Lufthansa Карстен Шпор

Осенью 2021 года Lufthansa сообщила, что выходит из кризиса и поэтому планирует вывести государство из числа своих совладельцев и вернуть полученную помощь, начав продавать акции. Ожидалось, что этот процесс завершится в течение двух лет, но в итоге продать ценные бумаги удалось быстрее.

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