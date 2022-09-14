На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка
Конфликт произошел в местности Булак-Баши Баткенского района.
По данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, военнослужащие Таджикистана в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.
Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана
По состоянию на 9:30 по времени Нур-Султана перестрелка периодически начинается и прекращается.
По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет.
По информации 24 kg, состоялись телефонные переговоры между начальниками Погранслужбы Кыргызстана и Управления Погранвойск Республики Таджикистан. Стороны планируют встретиться.
Как сообщает Sputnik Таджикистан, с таджикской стороны нескольких раненных. Точное число раненных пока не названо.
14 июня на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка.