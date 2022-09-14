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На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка Фото: pxhere
14 сентября на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт, сообщает Zakon.kz.

Конфликт произошел в местности Булак-Баши Баткенского района.

По данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, военнослужащие Таджикистана в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы.

Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана

По состоянию на 9:30 по времени Нур-Султана перестрелка периодически начинается и прекращается.

По предварительным данным, пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет.

По информации 24 kg, состоялись телефонные переговоры между начальниками Погранслужбы Кыргызстана и Управления Погранвойск Республики Таджикистан. Стороны планируют встретиться.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, с таджикской стороны нескольких раненных. Точное число раненных пока не названо.

14 июня на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка.

Анастасия Стативкина
Кыргызстан Таджикистан
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