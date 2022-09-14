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Более 6 млрд тенге заплатили иностранные компании по "налогу на Google"

сколько заплатили иностранные компании налога на Google Фото: pixabay
С начала 2022 года иностранные компании, оказывающие услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары через интернет, выплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге в виде НДС или так называемого налога на Google, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете государственных доходов, новый налог для иностранных компаний введен с января 2022 года. При этом требования регистрации для иностранных компаний – плательщиков налога на Google –упростили.

Так, например, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес Комитета государственных доходов МФ РК, тем самым пройти процедуру условной регистрации.

По данным КГД, с начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. Они уже уплатили налогов на сумму 6,1 млрд тенге.

Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания ООО iHerb (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в комитете, при этом нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования.

Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя, – заключили в КГД.

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