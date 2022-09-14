Токаев: Казахская земля является мостом между Западом и Востоком

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в современном мире, полном перемен, неопределенностей, сегодняшняя встреча имеет особое значение.

Ваша поддержка и наша инициатива о проведении съезда очень важна для нашей страны. Съезд сегодня стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне… Неспроста Казахстан стал инициатором идеи проведения этого форума – казахская земля на протяжении веков является мостом между Западом и Востоком. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Народ Казахстана, добавил президент, впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости, поэтому принцип единства многообразия для Казахстана является основополагающим.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.