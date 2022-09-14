В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу
Так, в перечень добавлены иностранцы и лица без гражданства, получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.
В этот список также входят:
кандасы;
бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;
получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;
иммигранты, прибывающие по гуманитарным мотивам;
осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы, условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанного с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;
въезжающие в Казахстан с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее трех лет в браке;
обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК в свободное от учебы время;
являющиеся гражданами государств-участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;
артисты, режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, спортсмены и тренеры;
участники Международного финансового центра «Астана»;
специалисты по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры;
осуществляющие педагогическую деятельность в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования Республики Казахстан, но составляющие не более 25%, а для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации;
из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а также работающие в высших учебных заведениях на должностях руководителей и преподавателей с высшим образованием и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;
работающие первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц, а также первыми руководителями казахстанских юридических лиц и их заместителями со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале;
находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно 120 календарных дней в течение года;
работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством Казахстана контракты на сумму инвестиций свыше 50 млн долларов, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;
работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием;
привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга.
Постановление вводится в действие с 24 сентября 2022 года.