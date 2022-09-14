В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу

Так, в перечень добавлены иностранцы и лица без гражданства, получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.

В этот список также входят:

кандасы;

бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;

получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;

иммигранты, прибывающие по гуманитарным мотивам;

осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы, условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанного с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;

въезжающие в Казахстан с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее трех лет в браке;

обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК в свободное от учебы время;

являющиеся гражданами государств-участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;

артисты, режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, спортсмены и тренеры;

участники Международного финансового центра «Астана»;

специалисты по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры;

осуществляющие педагогическую деятельность в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования Республики Казахстан, но составляющие не более 25%, а для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации;

из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а также работающие в высших учебных заведениях на должностях руководителей и преподавателей с высшим образованием и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;

работающие первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц, а также первыми руководителями казахстанских юридических лиц и их заместителями со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале;

находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно 120 календарных дней в течение года;

работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством Казахстана контракты на сумму инвестиций свыше 50 млн долларов, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;

работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием;