Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу

расширен перечень лиц, которым не требуется получение разрешения на работу Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства РК от 8 сентября 2022 года внесены дополнения в Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень добавлены иностранцы и лица без гражданства, получившие инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.

В этот список также входят:

  • кандасы;

  • бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;

  • получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;

  • иммигранты, прибывающие по гуманитарным мотивам;

  • осужденные по приговорам судов РК к лишению свободы, условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

  • являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанного с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;

  • въезжающие в Казахстан с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее трех лет в браке;

  • обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК в свободное от учебы время;

  • являющиеся гражданами государств-участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

  • являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;

  • артисты, режиссеры, дирижеры, хормейстеры, балетмейстеры, спортсмены и тренеры;

  • участники Международного финансового центра «Астана»;

  • специалисты по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры;

  • осуществляющие педагогическую деятельность в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования Республики Казахстан, но составляющие не более 25%, а для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы – не более 50% от штата организации;

  • из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а также работающие в высших учебных заведениях на должностях руководителей и преподавателей с высшим образованием и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики;

  • работающие первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц, а также первыми руководителями казахстанских юридических лиц и их заместителями со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале;

  • находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно 120 календарных дней в течение года;

  • работающие первыми руководителями организаций, заключивших с правительством Казахстана контракты на сумму инвестиций свыше 50 млн долларов, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;

  • работающие в национальном управляющем холдинге на должностях не ниже руководителей структурных подразделений с высшим образованием;

  • привлекаемые для работы в качестве членов совета директоров национального управляющего холдинга.

Постановление вводится в действие с 24 сентября 2022 года.

Читайте также

Власти Германии полностью продали долю в Lufthansa

За продажу коньяка дешевле минимальных розничных цен будут штрафовать

Налоговая политика и администрирование будут перезагружены – президент

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления