В Казахстане расширили перечень иностранцев, для которых не требуется разрешение на работу
Фото: pexels
Постановлением правительства от 25 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности для лиц:
- получивших инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.
Также перечень дополнен новой категорией лиц, это:
работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".
Постановление вводится в действие с 11 августа 2024 года.
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