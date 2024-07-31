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Законодательство РК

В Казахстане расширили перечень иностранцев, для которых не требуется разрешение на работу

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 10:02 Фото: pexels
Постановлением правительства от 25 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности для лиц:

  • получивших инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.

Также перечень дополнен новой категорией лиц, это:

работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".

Постановление вводится в действие с 11 августа 2024 года.

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