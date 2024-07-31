В Казахстане расширили перечень иностранцев, для которых не требуется разрешение на работу

Постановлением правительства от 25 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности для лиц:

получивших инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении.

Также перечень дополнен новой категорией лиц, это:

работающие в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны "TURAN".

Постановление вводится в действие с 11 августа 2024 года.