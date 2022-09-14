Папа Римский процитировал слова Абая Кунанбаева

Папа Римский Франциск в ходе выступления на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий процитировал слова казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В основе мира – это любовь и справедливость. Абай напоминает: начало человечности – любовь и справедливость. Это венец творения Всевышнего. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирное наше существование в своих корыстных целях потеряло священную цель. Священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное. Бог, мир и ведет бог всех в мир, никогда – к войне. Папа Римский Франциск

Понтифик призвал с еще большей силой посвятить усилия содействию, чтобы конфликты разрешались не доводами силы, не оружием и угрозами, а лишь теми средствами, которые благословляет небо. По его словам, средства для разрешения вопросов, которые достойны человека, это встречи, диалог, терпеливые переговоры, в которых живет надежда.