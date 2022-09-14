Путина ждут в Казахстане в середине октября

В кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, подтвердил ли президент Российской Федерации Владимир Путин свои планы по визиту в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент России приедет в Казахстан для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение Совета глав государств СНГ. Мы ожидаем, что президент России примет участие в середине октября. Мы ожидаем официального подтверждения. В каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи. Мухтар Тлеуберди

При этом он отметил, что Казахстан не попадает под вторичные санкции.

У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и администрацией США. Мухтар Тлеуберди

В августе 2022 года в рамках рабочего визита в Сочи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина участвовать в Саммите СНГ, который состоится в Казахстане в октябре. Токаев заявил, что рассчитывает на личное участие Путина, "тем более что Россия играет важную роль в СНГ".