В Костанайской области школьники вынуждены учиться в зданиях акиматов, гостиницах и кафе

Новый учебный год в Костанайской области начали с массой недочетов и недоделок. В связи с тем, что в 7 школах еще продолжаются строительные работы, учащихся временно перевели в свободные помещения местных акиматов, гостиниц, детских садов и кафе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Алены Мальгаевой, все здания по возможности приспособили под организацию учебного процесса.

Но в большинстве случаев в них отсутствуют условия для организации питания школьников, санитарные узлы находятся на улице, не везде рабочая система отопления. В департаменте местным исполнительным органам посоветовали усилить контроль над проведением капитальных ремонтов, обеспечив их завершение.

На сегодняшний день со срывом сроков завершения работ капитальный ремонт продолжается в станционной средней школе Карабалыкского района, Джангильдинской средней школе Мендыкаринского района. Учащиеся школ, где продолжаются строительные работы, располагаются в зданиях местных акиматов, домов культуры, гостиниц, детских садов, кафе, – рассказала Алена Мальгаева.

Впрочем, как отмечают в местных акиматах, в ряде случаев ремонт не закончен по объективным причинам. К примеру, ремонт школы в Федоровском районе начался позже из-за затянувшейся процедуры госзакупок.

Почти три месяца не могли определиться с компанией, которая будет осуществлять технический надзор. А без ее участия подрядчик не мог проводить ремонт. Планируется, что к началу второй четверти капитальный ремонт завершится и дети вернутся в школу.

Впрочем, помимо незаконченных ремонтов, в 44 школах области нет спортивных залов, в 42 – предметных кабинетов физики, химии и биологии. По отчетам все школы области подключили к интернету, но в 65% учебных заведений его скорость составляет 1-9 мгб/с, что является недостаточной, если говорить о цифровизации образования.

По данным, представленным Аленой Мальгаевой, в школах области имеется 550 компьютерных классов, но в них 5% компьютерного оборудования было закуплено до 2018 года. Есть и 2442 интерактивные доски, но в 31% этого оборудования не установлено программное обеспечение, а это значит, что они не используются по назначению.

Фото: Таисия Колевид