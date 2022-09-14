В Костанайской области школьники вынуждены учиться в зданиях акиматов, гостиницах и кафе
По словам руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Алены Мальгаевой, все здания по возможности приспособили под организацию учебного процесса.
Но в большинстве случаев в них отсутствуют условия для организации питания школьников, санитарные узлы находятся на улице, не везде рабочая система отопления. В департаменте местным исполнительным органам посоветовали усилить контроль над проведением капитальных ремонтов, обеспечив их завершение.
На сегодняшний день со срывом сроков завершения работ капитальный ремонт продолжается в станционной средней школе Карабалыкского района, Джангильдинской средней школе Мендыкаринского района. Учащиеся школ, где продолжаются строительные работы, располагаются в зданиях местных акиматов, домов культуры, гостиниц, детских садов, кафе, – рассказала Алена Мальгаева.
Впрочем, как отмечают в местных акиматах, в ряде случаев ремонт не закончен по объективным причинам. К примеру, ремонт школы в Федоровском районе начался позже из-за затянувшейся процедуры госзакупок.
Почти три месяца не могли определиться с компанией, которая будет осуществлять технический надзор. А без ее участия подрядчик не мог проводить ремонт. Планируется, что к началу второй четверти капитальный ремонт завершится и дети вернутся в школу.
Впрочем, помимо незаконченных ремонтов, в 44 школах области нет спортивных залов, в 42 – предметных кабинетов физики, химии и биологии. По отчетам все школы области подключили к интернету, но в 65% учебных заведений его скорость составляет 1-9 мгб/с, что является недостаточной, если говорить о цифровизации образования.
По данным, представленным Аленой Мальгаевой, в школах области имеется 550 компьютерных классов, но в них 5% компьютерного оборудования было закуплено до 2018 года. Есть и 2442 интерактивные доски, но в 31% этого оборудования не установлено программное обеспечение, а это значит, что они не используются по назначению.
Фото: Таисия Колевид
По официальным данным, на начало 2022-2023 учебного года в регионе действует 457 общеобразовательных школ, из которых 60 являются начальными, 111 – основными, 286 – средними. В период летних каникул были закрыты 20 начальных школ в разных районах области. А введено в эксплуатацию только одно новое здание школы в Карабалыкском районе.