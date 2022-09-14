Представителям каких знаков зодиака повезет в любви в октябре

Чем порадует октябрь 2022 года всех представителей зодиакального круга в любовном плане, рассказала профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас, сообщает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию "Пятый канал" Тиана Атлас отметила, что для представителей шести знаков зодиака второй осенний месяц станет благоприятен в вопросах любви.

По словам эксперта, до 22 октября Венера – планета, которая отвечает за любовь, будет находиться в знаке зодиака Весы.

Это лучший фон для любви, для свиданий. Мы буквально настроены на знакомство и на романтику. И здесь в вопросах любви более удачными будут Овны, Близнецы, Львы, Весы, Стрельцы и Водолеи. Тиана Атлас

Она отметила, что с 23 октября Венера переходит в самый страстный знак зодиака — Скорпион, а 25-го состоится лунное затмение, которое накалит обстановку буквально до предела. Более гармонично эти страсти, по словам Тианы Атлас, скажутся на Тельцах, Раках, Девах, Скорпионах, Козерогах и Рыбах.

По словам астролога, практически весь октябрь будет действовать аспект иллюзий, который повлияет на всех представителей зодиакального созвездия. Он особенно проявится в районе 12 октября.

Нас будто бы искушают и вовлекают в свои сети какие-то искусители. Причем, начиная с середины месяца, все настойчивее. Страсти будут накаляться, и особенно с 17 октября каждый день проявит все более взрывоопасную для отношений энергию. Тиана Атлас

Поэтому, как порекомендовала эксперт, если в планы не входили расставания или серьезные конфликты с партнерами, то нужно постараться держать эмоции под контролем.

Овен

Рожденным под данным созвездием в октябре посоветовали держать мысли и чувства под контролем.

Чрезмерно эмоциональные Овны к концу месяца могут оказаться в пучине итальянских страстей.

Телец

Поистине судьбоносным может стать второй месяц осени для Тельцов.

Ближе к затмению в конце октября представители этого знака имеют хорошие шансы встретить человека, который буквально перевернет всю жизнь. Конечно, если они заинтересованы в подобной возможности.

Близнецы

Уже в начале месяца одинокие Близнецы могут встретить любовь и попасть в вихрь положительных эмоций.

Вселенная однозначно на стороне представителей этого воздушного знака зодиака.

Рак

Максимально эмоциональным может стать октябрь для рожденных под данным созвездием.

Причем максимально эмоциональным со знаком плюс или минус, решать только самим Ракам. Но могут возникнуть очень яркие влюбленности и даже зачатие.

Лев

Эмоциональный фон во втором осеннем месяце для Львов будет очень сильным.

Если представители этого знака не хотят быть втянуты в ссоры и выяснение отношений на любовном фронте, лучше остудить голову под холодным осенним ветром.

Дева

На любовном фронте одиноким Девам октябрь включит зеленый свет.

Примерно 25 октября есть все шансы встретить судьбоносного человека. Им следует присмотреться к окружающим.

Весы

В октябре воздушному знаку зодиака следует чаще выходить на улицу, несмотря на непогоду.

Социальная активность Весов имеет все шансы обернуться романтическим знакомством практически в начале месяца.

Скорпион

Буквально пар из ушей может пойти во втором осеннем месяце у водяного знака зодиака.

Эмоциональный фон предвещает Скорпионам серьезные страсти на любовном фронте. Новая влюбленность или доведенные до кипения чувства с текущим партнером — выбор за Скорпионом.

Стрелец

В течение октября горячим Стрельцам следует умерить пыл.

Если эмоции вырвутся наружу, конец месяца обещает нешуточные любовные страсти, причем не факт, что положительные.

Козерог

В конце месяца у Козерогов может случиться судьбоносная встреча.

Если представители этого земного знака зодиака отвлекутся от экрана смартфона или ноутбука, то в конце октября аккурат к лунному затмению могут встретить судьбоносного человека, который буквально перевернет их жизнь.

Водолей

Вселенная во втором осеннем месяце поддержит воздушный знак зодиака в любовных начинаниях.

Есть хорошие шансы встретить любовь уже в начале месяца. Главное – не сидеть дома, а открыться знакомствам.

Рыбы

Целый листопад эмоций ожидается у Рыб в октябре.

Какими будут эмоции — позитивными, как солнце, или негативными, как пасмурная туча, зависит только от самих представителей этого знака зодиака. Второй месяц осени может принести очень яркую влюбленность, готовьтесь.

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