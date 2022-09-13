Названы знаки зодиака, которые не входят в список долгожителей
Фото: pixabay
Астрологи уверены, что существуют представители зодиакального круга, которым не суждено стать долгожителями. По их мнению, к таким знакам относятся Рыбы, Стрельцы и Скорпионы, сообщает Zakon.kz.
В публикации "ФТаймс" также сказано, что причина – халатное отношение к здоровью, нервы и излишние эмоции.
Рыбы
Астрологи предупреждают, как правило, Рыбы страдают различными недугами. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.
Стрельцы
Что касается этого знака, то у них крайне ослабленный иммунитет. К тому же, они забывают заботиться о здоровье. И в дополнение им не чужды экстремальные развлечения и риск.
Скорпионы
Замыкают тройку антилидеров Скорпионы. Чаще всего причины недугов и неприятностей связаны с их излишней эмоциональностью. Специалисты советуют им поумерить свой пыл.
Ранее астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ