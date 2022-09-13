Названы знаки зодиака, которые не входят в список долгожителей

Астрологи уверены, что существуют представители зодиакального круга, которым не суждено стать долгожителями. По их мнению, к таким знакам относятся Рыбы, Стрельцы и Скорпионы, сообщает Zakon.kz.

В публикации "ФТаймс" также сказано, что причина – халатное отношение к здоровью, нервы и излишние эмоции.

Рыбы

Астрологи предупреждают, как правило, Рыбы страдают различными недугами. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Стрельцы

Что касается этого знака, то у них крайне ослабленный иммунитет. К тому же, они забывают заботиться о здоровье. И в дополнение им не чужды экстремальные развлечения и риск.

Скорпионы

Замыкают тройку антилидеров Скорпионы. Чаще всего причины недугов и неприятностей связаны с их излишней эмоциональностью. Специалисты советуют им поумерить свой пыл.

Ранее астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака.