Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние cеверо-западный холодный антициклон.
На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. РГП "Казгидромет"
По информации синоптиков, ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег).
По республике ожидается усиление ветра.
В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов. РГП "Казгидромет"
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