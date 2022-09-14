Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние cеверо-западный холодный антициклон.

На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. РГП "Казгидромет"

По информации синоптиков, ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег).

По республике ожидается усиление ветра.

В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов. РГП "Казгидромет"

Читайте также

Представителям каких знаков зодиака повезет в любви в октябре

Изменились квалификационные требования к бухгалтерам

Путина ждут в Казахстане в середине октября

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления