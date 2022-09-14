Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние cеверо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. РГП "Казгидромет" По информации синоптиков, ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается усиление ветра. В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов. РГП "Казгидромет" Читайте также Представителям каких знаков зодиака повезет в любви в октябре Изменились квалификационные требования к бухгалтерам Путина ждут в Казахстане в середине октября

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