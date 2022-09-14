Казахстанцы платят за коммуналку меньше, чем в других странах СНГ

Жители Казахстана тратят на коммунальные услуги меньше, чем граждане стран СНГ. К такому выводу пришли аналитики исследовательского сервиса Numbeo, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в отчете, квитанция за электроэнергию, отопление и водоснабжение для квартиры площадью 85 кв. м выходит в 47 долларов в месяц по Казахстану.

Также в публикации уточнили, что эта месячная стоимость комуслуг составляет всего 11,3% от одной "чистой" заработной платы (то есть той зарплаты, которая остается после отчисления налогов).

В свою очередь россияне платят за эти же услуги 131 доллар.

Рейтинг возглавляет Молдова. Там жители платят самые большие суммы за коммунальные услуги – 132 доллара.

Тем временем, согласно отчету Energyprom.kz, в Казахстане стоимость за комуслуги уменьшилась.

Регулируемые коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) снизились в цене сразу на 0,5%, – говорится в сообщении.