Коммуналка: за что на самом деле мы платим каждый месяц

Аналитики подсчитали, как в Казахстане формируются тарифы на коммунальные услуги: теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, сообщает Zakon.kz.

Тепловая энергия

Структура тарифа на тепловую энергию:

производство – 60%;

передача и распределение – 37%;

реализация – 3%.

То есть, из каждых 100 тенге, заплаченных за теплоснабжение, 60 тенге приходится на само производство тепловой энергии, 37 тенге – на то, что эта энергия была доставлена непосредственно пользователю, и еще 3 тенге – на реализацию, пишет Ranking.

Структура затрат на производство тепловой энергии:

топливо (уголь, газ, мазут, электроэнергия) – 60%;

фонд оплаты труда – 15%;

инвестиции – 6%;

прочие затраты – 19%.

Структура затрат на передачу и распределение тепловой энергии:

фонд оплаты труда – 26%;

инвестиции – 21%;

нормативные потери – 23%;

прочие затраты – 31%.

Электроснабжение

Структура тарифа на электрическую энергию:

цена Единого закупщика + услуга обеспечения готовности мощности – в среднем 61% конечной цены;

затраты на передачу электрической энергии – 35%;

снабженческая надбавка – 4%.

Структура затрат на услуги передачи электрической энергии:

затраты на приобретение электроэнергии – 18%;

фонд оплаты труда – 22%;

инвестиции – 25%;

прочие затраты – 35%.

Группы потребителей для дифференциации розничных предельных цен:

I – бытовые потребители, использующие электроэнергию для личных нужд; II – потребители, использующие электроэнергию не для бытовых нужд; III – юридические лица, финансируемые из государственного бюджета.

Газоснабжение

Структура цены на товарный газ:

оптовая цена товарного газа – в среднем 84% конечной цены;

затраты на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе – 12%;

снабженческая надбавка – 4%.

Структура затрат на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительной системе:

фонд оплаты труда – 35%;

инвестиции – 30%;

прочие затраты – 35%.

Группы потребителей:

I – бытовые потребители (население), получающие услуги розничной реализации товарного газа по газораспределительной системе; II – теплоэнергетические компании (ТЭК), приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для населения; III – ТЭК, приобретающие товарный газ в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц; IV – ТЭК, приобретающие товарный газ для производства электрической энергии; V – прочие потребители, не входящие в другие группы; VI – бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств; VII – юридические лица, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве, в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции, включенные в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области газоснабжения; VIII – юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям; IX – бытовые потребители, получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь; Х – крупные коммерческие потребители; XI – лица, осуществляющие цифровой майнинг или производящие электрическую энергию для осуществления цифрового майнинга; XII – отдельные крупные коммерческие потребители.

Водоснабжение

Структура тарифа на водоснабжение:

затраты на покупку электрической энергии – 18,43%;

затраты на покупку воды у РГП "Казводхоз" – 17,06%;

фонд оплаты труда – 28,27%;

инвестиции – 22,15%;

затраты на проведение текущих ремонтных работ – 2,16%;

прочие затраты – 11,93%.

Водоотведение

Структура тарифа на водоотведение:

затраты на покупку электрической энергии – 10,87%;

затраты на покупку материалов для очистки сточных вод – 10,89%;

фонд оплаты труда – 26,27%;

инвестиции – 38,83%;

затраты на проведение текущих ремонтных работ – 1,26%;

прочие затраты – 11,88%.

Группы потребителей для дифференциации розничных предельных цен в водоснабжении и водоотведении:

I – физические лица, относящиеся к категории населения; II – прочие потребители, не относящиеся к I и III группам; III – бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств.

Регулирование стоимости обеспечивает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (КРЕМ МНЭ) РК, который по Закону "О естественных монополиях" утверждает инвестиционные программы, тарифы и тарифные сметы субъектов естественных монополий (СЕМ), контролируя выполнение финансовых обязательств. При выявлении нарушений или нецелевого использования средств СЕМ вводится временный компенсирующий тариф.

Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и обновлению активов согласуются с соответствующими ведомствами (например, Министерством энергетики РК, акиматами и т. д.), которые совместно с СЕМ отвечают за своевременные капитальный, плановый и дополнительный ремонт.

Фото: ranking.kz

Основными причинами роста тарифов являются изменение стоимости стратегических товаров, реализация инвестиционных программ, получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг, изменение зарплат работников и прочее.

КРЕМ МНЭ РК контролирует процессы и принимает меры по недопущению необоснованного роста тарифов. Прозрачность тарифообразования обеспечивается, в частности, тем, что во всех регионах проводятся публичные слушания по рассмотрению цен на регулируемые коммунальные блага с участием населения, общественных объединений, СМИ и других заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года не будут повышать тарифы на комуслуги. Что касается будущего, то законодательство предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.