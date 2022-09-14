ЕАЭС и Иран продлили временное соглашение о зоне свободной торговли

Депутаты Мажилиса ратифицировали Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков сообщил, что Иран является крупным и стратегически важным партнером в регионе.

Это весьма перспективный рынок с населением более 80 млн человек. Ерлан Баттаков

Временное соглашение, по его словам, было подписано 17 мая 2018 года в столице Казахстана и вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия на три года.

С начала действия временного соглашения товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос с 16,6%, или с 377,4 млн долларов до 440 млн долларов. Во время пандемии мы наблюдали снижение торговой активности в 2020 году. Это в принципе мировая тенденция. Однако 2021 год показал ускоренное восстановление, и даже превысил значение 2019 года. Это говорит о позитивном эффекте временного Соглашения. Ерлан Баттаков

Временное соглашение, добавил спикер, представляет собой соглашение о свободной торговле с ограниченным товарным охватом.