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ЕАЭС и Иран продлили временное соглашение о зоне свободной торговли

ЕАЭС Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса ратифицировали Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков сообщил, что Иран является крупным и стратегически важным партнером в регионе.

Это весьма перспективный рынок с населением более 80 млн человек. Ерлан Баттаков

Временное соглашение, по его словам, было подписано 17 мая 2018 года в столице Казахстана и вступило в силу 27 октября 2019 года со сроком действия на три года.

С начала действия временного соглашения товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос с 16,6%, или с 377,4 млн долларов до 440 млн долларов. Во время пандемии мы наблюдали снижение торговой активности в 2020 году. Это в принципе мировая тенденция. Однако 2021 год показал ускоренное восстановление, и даже превысил значение 2019 года. Это говорит о позитивном эффекте временного Соглашения.Ерлан Баттаков

Временное соглашение, добавил спикер, представляет собой соглашение о свободной торговле с ограниченным товарным охватом.

Срок действия временного соглашения истекает 27 октября текущего года. В свою очередь, учитывая положительную торговую динамику и потенциал казахстанского экспорта, мы не должны допустить разрыв преференциального режима торговли. Ратификация протокола к временному соглашению позволит продлить его действие и таким образом сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.Ерлан Баттаков

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