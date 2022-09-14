Названо число казахстанцев, имеющих доходы ниже прожиточного минимума
Больше всего казахстанцев с низкими доходами живут в Туркестанской области – 10,4%, на втором месте находится Мангистауская область – 7,4%, на третьем месте – Жетысуская область – 6,4%.
Меньше всего казахстанцев с низкими доходами живет в Улытауской области – 1,6%, в Нур-Султане – 1,8, Алматинской области – 2,7%.
Уровень бедности в Алматы составляет 4,4%. Похожие показатели в Костанайской – 4,7%, Западно-Казахстанской – 4,2%, Кызылординской – 4,8% – областях.
Как отметили в Бюро национальной статистики, на риск бедности сильное влияние оказывает размер домашнего хозяйства.
Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек, по итогам второго квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в два раза.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале этого года составила 43 100 тенге.