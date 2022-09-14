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Названо число казахстанцев, имеющих доходы ниже прожиточного минимума

уровень бедности в Казахстане за второй квартал 2022 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, результаты выборочного обследования домашних хозяйств показали, что доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во втором квартале составила 5,1%, что на 0,3% больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Больше всего казахстанцев с низкими доходами живут в Туркестанской области – 10,4%, на втором месте находится Мангистауская область – 7,4%, на третьем месте – Жетысуская область – 6,4%.

Меньше всего казахстанцев с низкими доходами живет в Улытауской области – 1,6%, в Нур-Султане – 1,8, Алматинской области – 2,7%.

Уровень бедности в Алматы составляет 4,4%. Похожие показатели в Костанайской – 4,7%, Западно-Казахстанской – 4,2%, Кызылординской – 4,8% – областях.

Как отметили в Бюро национальной статистики, на риск бедности сильное влияние оказывает размер домашнего хозяйства.

Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек, по итогам второго квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в два раза.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале этого года составила 43 100 тенге.

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