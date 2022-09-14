Названо число казахстанцев, имеющих доходы ниже прожиточного минимума

По данным Бюро национальной статистики, результаты выборочного обследования домашних хозяйств показали, что доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во втором квартале составила 5,1%, что на 0,3% больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Больше всего казахстанцев с низкими доходами живут в Туркестанской области – 10,4%, на втором месте находится Мангистауская область – 7,4%, на третьем месте – Жетысуская область – 6,4%.

Меньше всего казахстанцев с низкими доходами живет в Улытауской области – 1,6%, в Нур-Султане – 1,8, Алматинской области – 2,7%.

Уровень бедности в Алматы составляет 4,4%. Похожие показатели в Костанайской – 4,7%, Западно-Казахстанской – 4,2%, Кызылординской – 4,8% – областях.

Как отметили в Бюро национальной статистики, на риск бедности сильное влияние оказывает размер домашнего хозяйства.

Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек, по итогам второго квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в два раза.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале этого года составила 43 100 тенге.