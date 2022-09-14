Маслихат Нур-Султана в онлайн-формате обсудит с общественностью вопрос переименования столицы

Фото: primeminister.kz

Публичные слушания пройдут 15 сентября 2022 года в 10:00 в онлайн-формате с участием общественности города, депутатов маслихата.

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