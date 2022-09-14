Маслихат Нур-Султана в онлайн-формате обсудит с общественностью вопрос переименования столицы
Фото: primeminister.kz
Публичные слушания пройдут 15 сентября 2022 года в 10:00 в онлайн-формате с участием общественности города, депутатов маслихата.
На рассмотрение публичных слушаний маслихата города выносится вопрос о переименовании столицы.
Жители города и все желающие могут принять участие в публичных слушаниях посредством Facebook (официальная страница маслихата столицы), для представителей СМИ будет доступна ссылка для участия на платформе сервиса Zoom. Пресс-служба столичного маслихата
Все предложения граждан будут озвучены в ходе слушаний.
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