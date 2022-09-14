Депутаты не будут оплачивать возврат прежнего названия столицы

Последнее время в соцсетях высказывается мнение о том, чтобы затраты по возврату прежнего названия столицы возложить на депутатов, которые в 2019 году поддержали ее переименование в Нур-Султан. В кулуарах Мажилиса сразу несколько парламентариев ответили казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Депутат Арман Кожахметов заявил, что затраты из бюджета по возврату столице прежнего названия будут. Но о какой конкретно сумме идет речь, не сказал.

Он также ответил на вопрос о том, как относится к высказываемому в соцсетях предложению о том, чтобы затраты на переименование возложить на депутатов.

Если помните, в тот момент были и сторонники, и противники в обществе. Не было такого, что только депутаты предлагали. Сейчас большинство за переименование. Депутаты приняли и в том случае, и в этом мнение общества. Поэтому такое предложение было инициировано. Переименование в 2019 году – это было консолидированное мнение палаты и фракции. Вы знаете, партия голосует консолидированно. Было вынесено общее решение. Это было решение нашей партии. Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов

Однако депутат Мажилиса Закиржан Кузиев заявил, что возврат прежнего названия столицы "не повлечет каких-то дополнительных затрат из бюджета".

Я не знаю, кто говорит такое (чтобы расходы по переименованию взяли на себя депутаты. – Прим. ред.), разные мнения высказываются. Я думаю, что это должно быть в соответствии с документами, программой и правилами. Закиржан Кузиев

Его поддержал коллега Дархан Мынбай.

Можно я вам задам другой вопрос? Вот если вы сами депутат, а ваши избиратели вам высказывают такое предложение, вы будете возражать или поддержите их предложение и донесете его до власти? Я думаю, здесь депутаты исполняют наказ своих избирателей. Этот вопрос поднимается среди населения, и депутаты вынесли его на обсуждение, чтобы донести до власти. Дархан Мынбай

Вопрос о переименовании столицы в Астану рассмотрят 15 сентября в маслихате.

Решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было принято на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2019 года. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.