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Теннисист Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал турнира Istanbul Challenger

Теннис Четвертьфинал Турция Фото: ktf.kz
21-летний казахстанский теннисист Бейбут Жукаев хорошо проводит свой турнирный путь на Челленджере в Турции. На состязаниях с призовым фондом более 53 тысяч долларов представитель Актау дошел до четвертьфинала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Для того чтобы добраться до третьего круга основной сетки, Бейбиту пришлось сначала выиграть два поединка в квалификационном раунде, затем еще два матча в основном раунде.

В отборочных играх казахстанский теннисист сломил сопротивление Ришаба Агарвала (Индия) – 6:2, 5:7, 6:3 и Дана Александра Домеску (Румыния) – 6:2, 7:6.

На старте основного турнира Жукаев был сильнее хозяина кортов Ченгиза Аксу – 6:3, 6:4. Затем 14 сентября за выход в четвертьфинал Istanbul Challenger был обыгран испанец, 234-й номер мирового рейтинга Николос Альварез Варона – 6:4, 6:1.

Теперь Бейбита Жукаева, который на днях стал 338-й ракеткой планеты, на стадии 1/4 финала ждет многоопытный Раду Албот, лучший теннисист Молдовы.

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