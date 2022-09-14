В Казахстане ввели специальные элементы для госномеров автомобилей

В Казахстане с 1 сентября 2022 года введен в действие национальный стандарт по госномерам СТ РК 986-2022, сообщает Zakon.kz.

Стандарт разработан РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК и прошел экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК.

В нем прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации (подделок).

Как пояснили в Комитете транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием и должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака, – отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что введение в действие нового стандарта не повлечет за собой изменение цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета.