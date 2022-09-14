Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане ввели специальные элементы для госномеров автомобилей

В Казахстане ввели новые стандарты по госномерам Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК
В Казахстане с 1 сентября 2022 года введен в действие национальный стандарт по госномерам СТ РК 986-2022, сообщает Zakon.kz.

Стандарт разработан РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК и прошел экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК.

В нем прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации (подделок).

Как пояснили в Комитете транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием и должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака, – отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что введение в действие нового стандарта не повлечет за собой изменение цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета.

Читайте также

Хакеры взломали сайт ОДКБ

Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
Экономист предсказал крупнейший в истории крах
Экономист предсказал крупнейший в истории крах рынка
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Конституционный совет принял решение по обращению Токаева
Заморозки, туман и дожди с грозой ожидаются в Казахстане 14 сентября
Заморозки до 3 градусов ожидаются в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления