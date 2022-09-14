Пыльная буря, заморозки и туман ожидаются в Казахстане в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в городе Нур-Султане и 15 областях страны, сообщает Zakon.kz.

В Нур-Султане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На юге, севере, западе Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, севере, западе области 15-20 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на востоке и юге 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем – пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15 м/с

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке области при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем при грозе порывы 18 м/с.

Ночью в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса. В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 19 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере и востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юго-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Абайской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, северный, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке, востоке области сильные, днем на северо-востоке, востоке области – осадки (дождь, мокрый снег). На северо-востоке, востоке области – туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.