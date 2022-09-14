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Скончался советник акима Алматы

советник акима Фото: inva.gov.kz
Советник акима Алматы по вопросам улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями Вениамин Алаев умер в возрасте 42 лет в городской больнице, сообщает Zakon.kz.

О причинах ухода из жизни пока неизвестно.

Вениамина больше нет с нами, время прощания сообщим позже. Умер в 17:00 в 12 горбольнице, – написано на странице советника в Facebook.

Алаев был инвалидом 2 группы. Обучался в АлмаУ (Almaty Management University) в Алматы, где получил степень магистра делового администрирования, диплом с отличием. Также проходил обучение в Каспийском Университете по специальности – Юриспруденция. Выпускник проекта "Новое поколение правозащитников" Фонда Сорос – Казахстан. Являлся автором исследования "Особенности привлечения на работу лиц с ограниченными возможностями в Республике Казахстан". В разные годы проходил обучение в Финляндии, США, Канаде и Ирландии по вопросам защиты прав и улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

В 2017-2019 гг. работал внештатным советником акима города Алматы по вопросам обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов. В рамках своей компетенции успешно организовывал диалог между НПО людей с инвалидностью разных категорий и госорганами за что отмечен благодарностями организаций гражданского общества и акиматом города.

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