Певца R Kelly признали виновным в производстве детской порнографии

В июле 2019 года музыканта арестовали и обвинили в насилии, связях с несовершеннолетними, а также шантаже – всего по 13 пунктам. R Kelly вину не признал, сообщает Zakon.kz.

Известного американского певца и продюсера R Kelly признали виновным по шести пунктам из 13 по делу о детской порнографии и совращении несовершеннолетних, сообщают "Известия".

Присяжные совещались около 11 часов в течение двух дней, прежде чем вынести свой вердикт.

По информации CBS News, 55-летний R Kelly был признан виновным по трем пунктам обвинения в детской порнографии и трем пунктам обвинения в совращении несовершеннолетних.

При этом он был оправдан по семи пунктам, включая все обвинения, связанные с воспрепятствованием правосудию.

Сообщается, что каждый из пунктов, касающихся детской порнографии, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, а обвинение в совращении несовершеннолетнего грозит лишением свободы до 10 лет.

Прокуратура обвинила R Kelly в сексуальных связях с пятью несовершеннолетними. Присяжные признали певца виновным в совращении трех девушек, оправдав его по искам двух других пострадавших.

Отмечается, что присяжные заслушали показания более 30 свидетелей и отсмотрели три видеозаписи с доказательствами сексуального насилия.

R Kelly уже отбывает 30-летний срок в американской тюрьме. В конце июня федеральный суд в Бруклине признал автора хита I Believe I Can Fly виновным по девяти обвинениям, включая сексуальные преступления и торговлю людьми.