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В Казахстане заболевших коронавирусом за сутки стало чуть меньше

Коронавирус в Казахстане 14 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 сентября рассказали в МВК. Ни одного случая заболевания КВИ не выявили в Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 197 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 33,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 19,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Жетысуской области – 2,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 5,

  • в Абайской области – 1,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 15,

  • в Карагандинской области – 27,

  • в Улытауской области – 6,

  • в Костанайской области – 19,

  • в Мангистауской области – 6,

  • в Павлодарской области – 10,

  • в СКО – 8.

Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

405 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 24,

  • в Алматы – 13,

  • в Атырауской области – 4,

  • в Абайской области – 10,

  • в ЗКО – 52,

  • в Карагандинской области – 40,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 55,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 25,

  • в Павлодарской области – 54,

  • в СКО – 121,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек.

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