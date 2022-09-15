В Казахстане заболевших коронавирусом за сутки стало чуть меньше
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 197 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 33,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 19,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области – 2,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 5,
в Абайской области – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 15,
в Карагандинской области – 27,
в Улытауской области – 6,
в Костанайской области – 19,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 8.
Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.
405 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 24,
в Алматы – 13,
в Атырауской области – 4,
в Абайской области – 10,
в ЗКО – 52,
в Карагандинской области – 40,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 55,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 25,
в Павлодарской области – 54,
в СКО – 121,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек.