В Казахстане заболевших коронавирусом за сутки стало чуть меньше

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14 сентября рассказали в МВК. Ни одного случая заболевания КВИ не выявили в Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 197 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 33,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области – 2,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 5,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 27,

в Улытауской области – 6,

в Костанайской области – 19,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 8. Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев. 405 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 24,

в Алматы – 13,

в Атырауской области – 4,

в Абайской области – 10,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 40,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 55,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 54,

в СКО – 121,

в Туркестанской области – 2. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек. Читайте также Димаш Кудайберген откроет бой Головкин – Канело Глава "КазАлкоТабак": Спрос на сигареты пошел вверх – контрафакт уже начали завозить Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank

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