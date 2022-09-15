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Голы Месси, Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" одержать вторую победу в ЛЧ

Футбол Победа ЛЧ Фото: Instagram/psg
Французский футбольный клуб "Пари сен-Жермен" усилиями своих лидеров Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси смог одержать волевую выездную победу над израильским "Маккаба Хайфа" – 3:1 во втором туре группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает Zakon.kz.

"Маккаби" в середине первого тайма повел в счете, хозяев порадовал Тьяронн Шери. Но до завершения первой половины игры аргентинская звезда "парижан" Месси сравнял результат. Тем самым он забивает мяч в 18-м сезоне Лиги чемпионов, устанавливая рекорд этого турнира. Плюс к этому "Маккаби" стал 39 командой, ворота которой поражал Лионель в ЛЧ.

Во втором тайме Килиан Мбаппе вывел гостей вперед после передачи Месси, а точку в этом противостоянии поставил бразилец Неймар.

Уникальным достижением может также похвалиться мадридский "Реал", который выиграл все 8 матчей в новом сезоне, включаю победу над "Лейпцигом" в ЛЧ – 2:0.

Во 2-м туре ЛЧ еще раз заявил о себе Эрлинг Холанд, он забил 13-й гол за «Манчестер Сити» в сезоне. Норвежец поразил ворота своей бывшей команды «Боруссии» из Дортмунда и принес домашнюю победу "горожанам" – 2:1.

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УЕФА Мбаппе Килиан Месси Лионель
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