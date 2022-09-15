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Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ForteBank до "ВВ-", прогноз "Стабильный"

банк прогноз агентство Фото: ForteBank
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ForteBank до "ВВ-" с прогнозом "Стабильный".

Повышению рейтинга способствовали значительное увеличение прибыльности Forte, рост капитализации, существенное уменьшение унаследованного портфеля проблемных займов, а также крепкая база фондирования и ликвидности.

Агентство отмечает, что Forte добился заметного роста кредитования во всех сегментах рынка. Кредитный портфель вырос на 26% за первую половину 2022 года.

Аналитики Fitch считают, что Forte и банковский сектор Казахстана в целом успешно противостоят внешним шокам, вызванным российско-украинским конфликтом, благодаря высокой рентабельности капитала и ликвидности.

Бизнес-модель Forte продемонстрировала устойчивость перед внешними шоками, вызванными событиями последних лет в мире и в Казахстане. Клиенты по достоинству оценили внедрение нами широкой продуктовой линейки, качественного сервиса, удобного приложения и убедились в надежности Forte. В результате банк укрепил свои рыночные позиции во всех клиентских сегментах, повысил рентабельность капитала и улучшил качество кредитного портфеля, что отразилось на повышении рейтинга агентством Fitch.Бекжан Пирматов, председатель правления ForteBank

Согласно консолидированной отчетности по МСФО, активы Fortebank в первом полугодии 2022 года выросли на 8%. Размер кредитного портфеля банка превысил 1 трлн тенге, прирост составил 26% против 5,5% в среднем по сектору.

Консолидированная чистая прибыль банка превысила 44 млрд тенге (прибыль за 1 полугодие 2021 года составила 31,6 млрд тенге).

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Анастасия Московчук
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