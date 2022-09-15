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Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank

агентство прогноз банк Фото: Kaspi.kz
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО "Kaspi Bank" до "ВВ" с "ВВ -" и до "kzA+" c "kzA". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".

Агентство отметило, что рейтинг Kaspi Bank отражает проверенную стратегию и прочные рыночные позиции в сегментах бизнес-кредитования, потребительского кредитования и платежей.

Очередное повышение рейтингов Kaspi еще раз подтверждает качество работы нашей потрясающей команды в Казахстане. Мы и дальше будем радовать наших любимых клиентов инновационными сервисами, которые улучшают жизнь. Суперприложением Kaspi.kz ежемесячно пользуется более 12 миллионов казахстанцев. Спасибо каждому, что вы с нами! Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Аналитики агентства ожидают сохранения очень высокой рентабельности Kaspi. Показатель ROAE (коэффициент рентабельности среднего капитала) будет оставаться выше 75% в течение двух лет.

В случае необходимости прогнозируемые высокие показатели рентабельности помогут Kaspi лучше справляться с потенциальными рисками в случае потенциально неблагоприятной операционной среды.

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Анастасия Московчук
Ломтадзе Михаил Казахстан
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