Димаш Кудайберген откроет бой Головкин – Канело

Заслуженный деятель Казахстана, популярный певец и композитор Димаш Кудайберген планирует поддержать Геннадия Головкина перед третьим боем GGG с Канело, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую публикацию Димаш опубликовал у себя в Instagram-Stories.

Гордости Казахстана выступят вместе на одной площадке!.. 17 сентября Димаш Кудайберген по специальному приглашению Геннадия Головкина планирует поддержать нашего героя GGG, исполнив Государственный гимн перед началом его 3 боя с Канело в Лас-Вегасе. Желаем нашему спортсмену победы! – говорится в сообщении dimash.news.

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 17 сентября, когда в Казахстане уже будет утро 18 сентября. Начало поединка примерно запланировано на 8:00 по времени Нур-Султана.