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В Казахстане назвали востребованных специалистов на рынке труда

специалисты Фото: pixabay
В Казахстане рассказали, каких специалистов чаще всего искали работодатели на электронной бирже труда. Актуальные данные за август этого года озвучило АО "Центр развития трудовых ресурсов", сообщает Zakon.kz.

Спрос на воспитателей и их помощников превысил предложение в 2 раза – 3,9 тыс. вакансий против 1,8 тыс. резюме.

На втором месте по потребности находятся преподаватели вузов и колледжей. Для них было опубликовано 3,5 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме.

Для врачей было опубликовано 2,2 тыс. вакансий при 1,1 тыс. резюме.

Спросом среди рабочих пользовались грузчики (2,2 тыс. вакансий против 265 резюме), а также рабочие в сфере строительства (2,1 тыс. вакансий против 332 резюме).

Переизбыток резюме наблюдался среди финансистов (324 резюме против 10 вакансий), юристов (1242 резюме против 304 вакансий), автомехаников (354 резюме против 65 вакансий), биотехнологов (256 резюме против 12 вакансий), фельдшеров (681 резюме против 268 вакансий) и животноводов (464 резюме против 95 вакансий).

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