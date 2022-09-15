Казахстанцам будут присуждать почетное звание за благотворительность
Почетное звание планируется присуждать благотворителям, благотворительным организациям, волонтерам благотворительности.
Присуждение почетного звания приурочивается к 5 сентября – Международному дню благотворительности.
Согласно правилам, почетное звание присуждается на основании решения комиссии, в состав которой входят представители заинтересованных госорганов, организаций, общественные деятели, эксперты, депутаты Парламента.
Объявление о приеме представлений к присуждению почетных званий будет размещаться уполномоченным органом на единой платформе интернет-ресурсов госорганов и официальных аккаунтах в соцсетях.
После чего члены комиссии в течение 10 календарных дней со дня получения представлений изучают и оценивают их от 0 до 5 баллов по 3 критериям:
внесенный вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач;
наличие количественных результатов благотворительной деятельности;
устойчивость и эффект от реализации в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Баллы по каждому критерию суммируются и выставляется общий балл.
Решение комиссии об утверждении претендента к присуждению почетного звания принимается на заседании открытым голосованием большинством голосов.
При получении претендентом «0» баллов в одном из трех критериев отбора оценочного листа почетное звание не присваивается.
Присуждение почетного звания производится в торжественной обстановке первым руководителем или другими должностными лицами уполномоченного органа и приурочивается к Международному дню благотворительности.