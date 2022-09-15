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Казахстанцам будут присуждать почетное звание за благотворительность

почетное звание будут присуждать благотворителям Фото: assembly.kz
Приказом министра информации и общественного развития утверждены Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Почетное звание планируется присуждать благотворителям, благотворительным организациям, волонтерам благотворительности.

Присуждение почетного звания приурочивается к 5 сентября – Международному дню благотворительности.

Согласно правилам, почетное звание присуждается на основании решения комиссии, в состав которой входят представители заинтересованных госорганов, организаций, общественные деятели, эксперты, депутаты Парламента.

Объявление о приеме представлений к присуждению почетных званий будет размещаться уполномоченным органом на единой платформе интернет-ресурсов госорганов и официальных аккаунтах в соцсетях.

После чего члены комиссии в течение 10 календарных дней со дня получения представлений изучают и оценивают их от 0 до 5 баллов по 3 критериям:

  • внесенный вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач;

  • наличие количественных результатов благотворительной деятельности;

  • устойчивость и эффект от реализации в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Баллы по каждому критерию суммируются и выставляется общий балл.

Решение комиссии об утверждении претендента к присуждению почетного звания принимается на заседании открытым голосованием большинством голосов.

При получении претендентом «0» баллов в одном из трех критериев отбора оценочного листа почетное звание не присваивается.

Присуждение почетного звания производится в торжественной обстановке первым руководителем или другими должностными лицами уполномоченного органа и приурочивается к Международному дню благотворительности.

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МИОР РК Казахстан
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