Обновлены правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что почетное звание присуждается на конкурсной основе субъектам благотворительности (благотворители, благотворительные организации и волонтеры благотворительности), осуществляющим общественно-полезную, социальную, благотворительную деятельность (спонсорскую, меценатскую, филантропическую, а также деятельности по оказанию поддержки малой родине) на территории Республики Казахстан.

Почетное звание присуждается за значительный вклад в развитие сферы благотворительности по следующим направлениям:

реализация крупных социальных проектов, в том числе направленных на развитие и поддержку малой родины;

оказание безвозмездной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, детям с особыми потребностями и детям, оставшимся без попечения родителей/оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально уязвимым слоям населения, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам;

оказание помощи гражданам РК, иностранцам, лицам без гражданства, кандасам, а также территориям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций;

оказание благотворительной помощи физическим лицам, нуждающимся в неотложном платном лечении в медицинских учреждениях Республики Казахстан и (или) за рубежом;

оказание благотворительной помощи в сфере науки, инноваций, образования, культуры, искусства, спорта, а также помощь в сохранении исторического и этнокультурного достояния общества;

оказание благотворительной помощи животным;

развитие корпоративной благотворительности субъектами предпринимательства.

Объявление о приеме представлений к присуждению почетных званий размещается уполномоченным органом в сфере благотворительности на официальном интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа не позднее 1 августа соответствующего года.

Документы для участия в конкурсе подают государственные органы, физические и юридические лица в уполномоченный орган ежегодно по 1 сентября включительно одним из следующих способов:

по почте заказным письмом с уведомлением и (или) нарочно через канцелярию уполномоченного органа на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, PDF);

на электронную почту уполномоченного органа, указанный в объявлении (в формате DOC, DOCX, PDF).

Для участия в конкурсе государственные органы, физические и юридические лица предоставляют следующие документы:

представление по форме;

копии наградных дипломов, грамот, благодарственных писем (при наличии);

копии статей, публикаций претендента на присуждение почетного звания или о претенденте (при наличии);

ссылка на страницу в социальных сетях (при наличии).

Не допускается повторное выдвижение на присуждение почетного звания в течение трех лет после его получения.

Субъекты благотворительности выдвигаются на присуждение почетного звания только по одному направлению.

При предоставлении претендентом полного пакета документов уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней после окончания приема документов направляет их для проведения оценки членам рабочей группы.

При представлении претендентом неполного пакета документов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения документов направляет на электронную почту претендента уведомление о приведении документов в соответствие с установленными требованиями.

В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления претендент предоставляет уполномоченному органу отсутствующие документы.

Представления на присуждение почетного звания рассматриваются в два этапа.

На первом этапе уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после окончания приема документов для проведения оценки документов претендентов на присуждение почетного звания формирует и утверждает приказом первого руководителя состав рабочей группы.

Рабочая группа состоит из числа представителей заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, общественных деятелей, экспертов по соответствующим направлениям присуждения почетного звания.

Количество членов рабочей группы в каждом направлении составляет не менее трех человек.

В состав рабочей группы не входят члены Комиссии.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения состава рабочей группы уполномоченный орган направляет членам рабочей группы посредством электронной почты документы претендентов и оценочные листы.

Предусмотрено, что член рабочей группы при возникновении конфликта интересов в течение двух рабочих дней со дня получения документов претендентов в произвольной письменной форме уведомляет уполномоченный орган о возникшем конфликте интересов и подлежит исключению из состава рабочей группы.

Уведомление направляется в уполномоченный орган в бумажной или электронной форме.

При наличии информации о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения у другого члена рабочей группы информация о нем должна быть доведена до сведения уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о конфликте интересов принимает решение об отводе (самоотводе) члена рабочей группы и утверждает новый состав рабочей группы.

Каждый член рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня получения документов от уполномоченного органа изучает и оценивает документы претендентов от 0 до 5 баллов по нижеперечисленным критериям, заполнив оценочный лист:

внесенный вклад в решение социально направленных, общественно полезных задач;

наличие количественных результатов благотворительной деятельности;

устойчивость и эффект от осуществления благотворительной помощи.

Баллы по каждому критерию суммируются и выставляется общий балл.

Уполномоченный орган проверяет оценочные листы и подводит общие итоги оценок членов рабочей группы по каждому направлению отдельно в течение 10 рабочих дней со дня получения оценочного листа от членов рабочей группы, направляемых посредством электронной почты.

При подведении итогов оценок уполномоченным органом определяется общий балл оценочных листов претендентов по следующим показателям:

от 0 до 7 – низкий;

от 8 до 11 – средний;

от 12 до 15 – высокий.

На второй этап проходят претенденты с высоким и средним показателем общего балла.

Присуждение почетного звания осуществляется на основании решения Комиссии.

Общее количество членов Комиссии составляет нечетное число, не менее 15 человек.

В состав Комиссии не входят члены рабочей группы.

На втором этапе уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания процедуры проверки и подведения общих итогов оценок формирует и утверждает приказом первого руководителя уполномоченного органа состав Комиссии.

Решение об утверждении претендента принимается на заседании Комиссии в течение 15 рабочих дней со дня получения общих итогов оценки членов рабочей группы.

При возникновении конфликта интересов член Комиссии в течение двух рабочих дней со дня получения общих итогов оценки членов рабочей группы уведомляет в письменной форме председателя Комиссии о наличии конфликта интересов с претендентами, прошедших на второй этап.

Если конфликт интересов возник у другого члена Комиссии, информация о нем должна быть доведена до сведения председателя Комиссии.

После получения уведомления о возникновении или возможности конфликта интересов председатель Комиссии инициирует отвод (самоотвод) самого члена комиссии или отвода другого члена Комиссии.

Решение об отстранении принимается путем открытого голосования большинством голосов ее членов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения протокола об отводе (самоотводе) пересматривает состав Комиссии.

Комиссия принимает решение об утверждении претендента к присуждению почетного звания на основе общих итогов оценок членов рабочей группы открытым голосованием большинством голосов.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей членов Комиссии.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается присутствующими членами Комиссии в течение трех рабочих дней.

Присуждение почетного звания производится в торжественной обстановке первым руководителем или другими должностными лицами уполномоченного органа. Почетное звание отмечается нагрудным знаком "Қайырымдылық үшін".

Учет лиц, удостоенных почетным званием, осуществляется Службой управления персоналом уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 20 января 2026 года.