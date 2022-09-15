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Станция скорой помощи подала в суд на своих сотрудников из-за забастовки

суд признал незаконной забастовку сотрудников скорой помощи Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области суд установил, что забастовка сотрудников скорой помощи проводилась с нарушением требований Трудового кодекса, сообщает Zakon.kz.

11 и 12 сентября сотрудники скорой помощи частично прекратили работу и начали забастовку. Они требовали повышения зарплаты, социальный пакет и увеличение штатной численности фельдшеров и бригады скорой помощи.

В суд обратилась Мангистауская областная станция скорой помощи о признании забастовки незаконной.

Суд установил, что забастовка проводилась с нарушением требований Трудового кодекса.

Работники станции не предупредили работодателя в письменном виде о забастовке, не указали перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки: дата, место и время начала забастовки, предполагаемое количество участников, предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки. Мангистауский областной суд

Решением суда требование истца удовлетворено, забастовка работников признана незаконной.

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