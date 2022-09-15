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Токаев заявил о готовности Казахстана принять чемпионат мира по хоккею

хоккей чемпионат Казахстан Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа. Собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

Кроме того, он отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд.

Сегодня, по его словам, этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.

Отмечено, что отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры.

В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе.Пресс-служба Акорды

В заключение президент Международной федерации хоккея поблагодарил главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане.

Он отметил наличие в нашей стране всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.

В 2023 году пройдет 86-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. "Хозяевами" предстоящего чемпионата станут Латвия и Финляндия.

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