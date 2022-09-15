Иран подписал меморандум о полноправном членстве в ШОС

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану полноправного членства в ШОС, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава МИД Ирана, документ был подписан 14 сентября в Самарканде.

امشب در شهر تاریخی سمرقند یادداشت تعهدات عضویت دائم ج.ا.ایران نزد سازمان همکاری شانگهای را با دبیرکل امضا کردم. اکنون وارد مرحله جدید همکاری های متنوع اقتصادی، تجاری ، ترانزیت، انرژی و … شده ایم. دبیرکل سازمان، پیوستن دائم ایران و امضای سند را تبریک گفت و آن را تحول مهمی خواند. September 14, 2022

Мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах. Генеральный секретарь организации поздравил Иран с постоянным присоединением и подписанием документа и назвал это важным событием. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян

После подписания меморандума глава МИД Ирана заявил, что на днях все документы, связанные с завершением процесса членства Исламской Республики Иран в ШОС, были одобрены Кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.

По мнению генсека Шанхайской организации сотрудничества, вступление Ирана в ШОС укрепит и продвинет организацию.

В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.