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Иран подписал меморандум о полноправном членстве в ШОС

Иран подписал меморандум о полноправном членстве в ШОС Фото: Telegram/MFAIran
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану полноправного членства в ШОС, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава МИД Ирана, документ был подписан 14 сентября в Самарканде.

Мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах. Генеральный секретарь организации поздравил Иран с постоянным присоединением и подписанием документа и назвал это важным событием.Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян

После подписания меморандума глава МИД Ирана заявил, что на днях все документы, связанные с завершением процесса членства Исламской Республики Иран в ШОС, были одобрены Кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.

По мнению генсека Шанхайской организации сотрудничества, вступление Ирана в ШОС укрепит и продвинет организацию.

В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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