Иран подписал меморандум о полноправном членстве в ШОС
Как уточнил глава МИД Ирана, документ был подписан 14 сентября в Самарканде.
– H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 14, 2022
امشب در شهر تاریخی سمرقند یادداشت تعهدات عضویت دائم ج.ا.ایران نزد سازمان همکاری شانگهای را با دبیرکل امضا کردم. اکنون وارد مرحله جدید همکاری های متنوع اقتصادی، تجاری ، ترانزیت، انرژی و … شده ایم. دبیرکل سازمان، پیوستن دائم ایران و امضای سند را تبریک گفت و آن را تحول مهمی خواند.
Мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах. Генеральный секретарь организации поздравил Иран с постоянным присоединением и подписанием документа и назвал это важным событием.Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян
После подписания меморандума глава МИД Ирана заявил, что на днях все документы, связанные с завершением процесса членства Исламской Республики Иран в ШОС, были одобрены Кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.
По мнению генсека Шанхайской организации сотрудничества, вступление Ирана в ШОС укрепит и продвинет организацию.
В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.