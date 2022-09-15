Почти 5 тысяч акмолинцев станут новоселами в 2022 году

За последние три года в Акмолинской области ежегодно вводится в эксплуатацию не менее 500 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По информации главы региона, социально-экономическое развитие идет динамично во всех сферах. Особенно не сбавляет обороты жилищное строительство.

Мы ежегодно расширяем географию строительства жилья. В прошлом году введено 14 арендных и через систему жилстройсбережений – 5 кредитных домов в 9 районах и городах области. Ермек Маржикпаев

По словам руководителя региона, строительством доступного жилья охвачены практически все районные центры области – 11 районов и города Кокшетау и Степногорск.

Ввод в прошедшем году 600 тыс. кв. м жилья позволил улучшить жилищные условия около 5 тыс. семей акмолинцев, – подчеркнул Ермек Маржикпаев.

К слову, до конца текущего года в Акмолинской области планируется ввести почти 700 тыс. кв. м жилья, а это еще более пяти тысяч новоселов.