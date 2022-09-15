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В Актау парней избили самодельной булавой и битой

Двоих парней жестоко избили в Актау Фото: pexels
В социальных сетях распространяются два видео, где парни в масках избивают двух молодых людей в Актау, сообщает Zakon.kz.

На одном видео парень говорит: "Я не закладывал". Нападавшие просили извиниться, били его по пальцам самодельной булавой. На другом видео парня избивают битой.

По информации пресс-службы ДП Мангистауской области, по обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК.

Как установили полицейские, оба случая произошли в разное время.

Полицейские установили потерпевших и троих подозреваемых в возрасте 16 лет и 21 года. Двоих уже задержали, еще один находится в розыске.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Актау Мангистауская область
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