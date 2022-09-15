Алексей Луценко возглавит сборную Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту
Представители казахстанского велоспорта выступят в восьми дисциплинах ЧМ-2022:
Индивидуальная гонка, мужчины-элита: Алексей Луценко, Юрий Натаров и Евгений Фёдоров.
Групповая гонка, мужчины-элита: Алексей Луценко, Юрий Натаров и Вадим Пронский.
Индивидуальная гонка, андеры: Глеб Брусенский и Андрей Ремхе.
Групповая гонка, андеры: Нурберген Нурлыхасым, Евгений Фёдоров, Глеб Брусенский, Андрей Ремхе и Николя Винокуров.
Фото: Instagram/kcfkz
Индивидуальная и групповая гонка, юниоры: Алексей Ваганов, Максим Тараскин и Илья Карабутов.
Индивидуальная и групповая гонка, юниорки: Виолетта Казакова, Алина Спирина и Виктория Марчук.
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