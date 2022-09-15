Алексей Луценко возглавит сборную Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

18 сентября в австралийском городе Вуллонгонг стартует мировое первенство по велоспорту на шоссе с участием казахстанских гонщиков. Сборная Казахстана на зеленом континенте будет представлена 15 спортсменами во главе с ее лидером Алексеем Луценко, сообщает Zakon.kz.

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