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Алексей Луценко возглавит сборную Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту

Велоспорт ЧМ Австралия Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
18 сентября в австралийском городе Вуллонгонг стартует мировое первенство по велоспорту на шоссе с участием казахстанских гонщиков. Сборная Казахстана на зеленом континенте будет представлена 15 спортсменами во главе с ее лидером Алексеем Луценко, сообщает Zakon.kz.

Представители казахстанского велоспорта выступят в восьми дисциплинах ЧМ-2022:

Индивидуальная гонка, мужчины-элита: Алексей Луценко, Юрий Натаров и Евгений Фёдоров.

Групповая гонка, мужчины-элита: Алексей Луценко, Юрий Натаров и Вадим Пронский.

Индивидуальная гонка, андеры: Глеб Брусенский и Андрей Ремхе.

Групповая гонка, андеры: Нурберген Нурлыхасым, Евгений Фёдоров, Глеб Брусенский, Андрей Ремхе и Николя Винокуров.

Велоспорт Состав ЧМ

Фото: Instagram/kcfkz

Индивидуальная и групповая гонка, юниоры: Алексей Ваганов, Максим Тараскин и Илья Карабутов.

Индивидуальная и групповая гонка, юниорки: Виолетта Казакова, Алина Спирина и Виктория Марчук.

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