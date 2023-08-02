18 гонщиков представят Казахстан на ЧМ-2023 по велоспорту в Шотландии

С 3 по 13 августа в Глазго (Шотландия) пройдет чемпионат мира по велоспорту, где честь Казахстана будут защищать 18 спортсменов во главе с лидером Astana Qazaqstan Team – Алексеем Луценко, сообщает Zakon.kz.

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Предстоящее мировое первенство отличается тем, что объединит все существующие дисциплины велоспорта в одно соревнование. Казахстанскую сборную на шоссе представят Алексей Луценко, Евгений Федоров, Игорь Чжан, Глеб Брусенский, Дмитрий Груздев, Рината Султанова, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.





Фото: Instagram/kcfkz

В категории "андеров" казахстанская молодежь выступит в составе Андрея Ремхе, Максима Тараскина, Ильхана Достиева, Егора Стрельникова, Николя Винокурова и Руслана Алиева.





Фото: Instagram/kcfkz

В соревнованиях на треке Казахстан представят Сергей Пономарев, Андрей Чугай, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов.

С прошлых мировых состязаний, которые прошли год назад в Вуллонгонге (Австралия), казахстанец Евгений Федоров вернулся на Родину с золотой медалью. Ему не было равных среди гонщиков до 23 лет, он пересек финишную черту первым в групповой гонке на 169,8 км.

С хорошими планами едет на ЧМ-2023 лидер и капитан "Астаны" Алексей Луценко, который три дня назад стал чемпионом однодневной гонки Circuito de Getxo в Испании.

Чемпионат мира UCI по шоссейным гонкам станет 96-м по счету. Всего будет проведено 13 стартов, состоящих из шести шоссейных гонок (все финишируют в центре города Глазго), шести индивидуальных заездов на время и смешанной эстафеты на командное время.