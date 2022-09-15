Правила отбора военнослужащих для участия в миротворческих операциях разработали в РК

Министерство обороны разработало Правила проведения отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для участия в миротворческих операциях, сообщает Zakon.kz.

Так, планирование и подготовка проведения отбора осуществляется подразделением, курирующим вопросы миротворческой деятельности, во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны и Вооруженных сил РК по мере поступления запросов от Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Отбор проводится по двум направлениям:

в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров;

в состав национального контингента.

При этом к кандидатам, планируемым к направлению в миротворческие операции в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров, установлены требования:

знание английского языка, уровень – не ниже IELTS 4,5 или STANAG 3333, либо TOEFL 566 (86);

состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями;

удовлетворительное морально-психологическое и физическое состояние;

возраст от 25 до 55 лет;

срок службы в ВС РК не менее пяти лет;

наличие водительского удостоверения и навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач;

наличие воинского звания капитан, майор, подполковник и полковник (генералы – в исключительных случаях по запросу).

Требования, предъявляемые к кандидатам, отобранным для направления в миротворческие операции в составе национального контингента:

знание английского языка для командного состава и специалистов (в зависимости от выполняемых задач в миротворческих операциях), уровень – не ниже IELTS 3,0 или STANAG 2222;

состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными (жаркими) климатическими условиями;

удовлетворительное морально-психологическое и физическое состояние;

возраст от 21 до 50 лет;

срок службы в ВС РК не менее трех лет;

для специализированных подразделений, кроме основных требований ООН, отбор проводится по дополнительным критериям, утвержденным начальником курирующего подразделения.

В случае наличия у международной организации требований к кандидатам отбор производится по указанным в запросе требованиям.

Отбор кандидатов в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров для участия в миротворческих операциях состоит из трех этапов:

первый этап – формирование списка кандидатов, изъявивших добровольное желание на участие в миротворческих операциях;

второй этап – проверка на наличие соответствующих документов;

третий этап – проведение медицинского обследования и морально-психологического тестирования для определения медицинского и морально-психологического состояния кандидатов.

На первом этапе командиры (начальники) подразделений формируют списки из числа военнослужащих, изъявивших добровольное желание на участие в миротворческих операциях.

На втором этапе они проводят соответствующую работу на наличие и определение соответствия военнослужащих разработанным требованиям.

На третьем этапе организовывают проведение медицинского обследования и морально-психологического тестирования среди кандидатов.

При формировании национального контингента для отбора военнослужащих назначаются комиссии подразделений, воинских частей, соединений, военных учебных заведений, подведомственных Минобороны.

Правила также предусматривают порядок проведения сборов кандидатов по следующим направлениям:

медицинский осмотр на отсутствие (наличие) медицинских противопоказаний для выезда в длительные командировки в иностранные государства; проверка морально-психологической устойчивости (нервно-психическая устойчивость – не ниже среднего; адаптационный потенциал – не ниже среднего, умение выстраивать социальные контакты и взаимоотношения; выявление суицидальных рисков, тревожных и депрессивных тенденций, предрасположенности к необдуманным действиям и поступкам); принятие зачетов по физической подготовке (общий балл – не ниже "хорошо"); принятие зачета по вождению на полноприводном легковом автомобиле с механической коробкой передач (оценка – не ниже "удовлетворительно"); зачет/экзамен по английскому языку.

Указывается, что сборы по отбору кандидатов в качестве военных наблюдателей или штабных офицеров для участия в миротворческих операциях проводятся с привлечением преподавателей и инструкторов учебных заведений ВС РК. На сборы также могут привлекаться иностранные специалисты.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 28 сентября.