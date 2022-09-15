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Почти на 20% выросли цены на социально значимые продукты с начала года

социально значимые продукты подорожали в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились по 0,1%, с начала месяца – на 0,3%, с начала года – на 19,3%, сообщает Zakon.kz.

При этом за год социально значимые товары подорожали на 19,5%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,6%.

Так, за прошедшую неделю подорожали:

  • рожки – на 2,6%;

  • яйца І категории – на 1,6%;

  • рис – на 1,1%.

За прошедшую неделю подешевели:

  • лук – на 7,5%;

  • морковь – на 4,6%;

  • капуста белокочанная – на 2,8%.

При этом средняя цена на некоторые продукты на 13 сентября составила:

  • рожки – 285 тг/кг;

  • мясо кур – 1197 тг/кг;

  • картофель – 159 тг/кг.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, в том числе: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

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