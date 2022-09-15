Почти на 20% выросли цены на социально значимые продукты с начала года
При этом за год социально значимые товары подорожали на 19,5%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,6%.
Так, за прошедшую неделю подорожали:
рожки – на 2,6%;
яйца І категории – на 1,6%;
рис – на 1,1%.
За прошедшую неделю подешевели:
лук – на 7,5%;
морковь – на 4,6%;
капуста белокочанная – на 2,8%.
При этом средняя цена на некоторые продукты на 13 сентября составила:
рожки – 285 тг/кг;
мясо кур – 1197 тг/кг;
картофель – 159 тг/кг.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований, в том числе: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.