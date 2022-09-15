Токаев призвал правильно использовать миротворческий потенциал религий

Завершился VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Обращаясь к участникам форума, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у всех одна цель – это установление гармонии цивилизации и укрепление мира и стабильности, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев итоговую речь озвучил на казахском и английском языках.

Казахская земля уже два дня как стала центром конструктивного диалога различных культур. Под одной крышей собралось авторитетное духовенство всего мира. Вы приехали со всех уголков мира для объединения усилий всего человечества в общих интересах. И это показывает, насколько важны межрелигиозное согласие и сотрудничество. Действительно, у всех нас одна цель – это установление гармонии цивилизации и укрепление мира и стабильности. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что на съезде было высказано много взвешенных и конструктивных мнений. По словам Касым-Жомарта Токаева, все они окажут положительное влияние на деятельность по созданию гармоничного мира.

Президент Казахстана убежден в том, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижение большего благополучия и благосостояния для всего человечества.

Детальная декларация охватывает фундаментальные вопросы и может использоваться в качестве инструкции и подспорья международными организациями и политиками во всем мире. Наша задача – последовательно продвигать идеи данной декларации. Также полагаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на период с 2023 по 2033 год. Данная концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и роста влияния нашего форума. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что участники съезда поделились очень важными идеями и выработали очень интересные предложения по самым злободневным проблемам.

Мы однозначно осудили и политику силы, и язык насилия, которые вносят вклад во взаимное отчуждение народов, подрыв государственности и разрыв международных связей. Сегодня, как никогда ранее, очень важно правильно использовать миротворческий потенциал религий, чтобы объединять усилия духовных авторитетов в поисках долгосрочной стабильности. Все религии основаны на гуманитарных идеалах, признании важности верховенства ценности человеческой жизни и стремление к миру и созиданию. Эти фундаментальные принципы должны быть отражены не только в духовной сфере, но также и в социально-экономическом развитии различных государств и в международной политике в целом. Касым-Жомарт Токаев

Указал президент и на важность преодоления неравенства во всех его проявлениях, так как оно является источником национальных разночтений и глобального раздора.

Также особый акцент Касым-Жомарт Токаев сделал на цифровых и гендерных вопросах, на важности образования, на устранении социального неравенства.

Еще одной фундаментальной целью было нахождение путей для выявления баланса между экономическим ростом и духовным и моральным прогрессом.

В свою очередь спикер Сената парламента РК – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев выразил благодарность главам делегаций и всем участникам съезда за поддержку форума и большой вклад в укрепление диалога между религиями, культурами и народами.

От имени секретариата съезда хотел бы еще раз отметить твердое намерение и готовность активно продвигать идеи и принципы, изложенные в декларации. Она будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Секретариат также приступит к разработке концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как универсальной, глобальной, межрелигиозной диалоговой площадки на 2023-2033 годы. В этот документ войдут ваши идеи и предложения, итоги дискуссий, состоявшихся на съезде. На этом разрешите объявить работу съезда закрытой. Маулен Ашимбаев

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил 14-15 сентября в Нур-Султане.