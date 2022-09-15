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В Туркестанской области пастуха подозревают в продаже овец на 23 млн тенге

пастух, проверка, скот Фото: polisia.kz
Местный житель в Туркестанской области обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, он доверил пастуху более 400 овец со своего пастбища, а тот решил заработать денег на продаже скота, сообщает Zakon.kz.

Мужчина отметил, что при проверке овец он не досчитался части домашнего скота. Сумма ущерба составила 23 млн тенге.

Этот факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался пастух, которого нанял пострадавший мужчина.

По материалам дела, с августа 2021 года пастух продавал по четыре-пять овец, а деньги тратил, рассказали в областной полиции.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

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