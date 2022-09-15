В Туркестанской области пастуха подозревают в продаже овец на 23 млн тенге

Фото: polisia.kz

Местный житель в Туркестанской области обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, он доверил пастуху более 400 овец со своего пастбища, а тот решил заработать денег на продаже скота, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: