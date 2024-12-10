#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Происшествия

Пропавшего без вести пожилого пастуха отыскали в Жетысуской области

полицейские нашли пропавшего пастуха, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:25 Фото: polisia.kz
8 декабря в Аксуском районе Жетысуской области пропал 68-летний пастух. Он вышел на пастбище с крупным стадом – 600 овец и 200 коз. После ухода на зимний выпас его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Местные жители обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.

К поискам подключились сотрудники полиции и специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Слаженная работа оперативных служб дала положительный результат: пастух был найден живым и невредимым, а также возвращено все его стадо. Несмотря на суровые условия зимнего периода, мужчина не нуждается в медицинской помощи, что особенно радует его близких", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Пастух поблагодарил полицейских и спасателей за беспокойство.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего казахстанца нашли в нескольких пакетах и в морозилке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте
Происшествия
20:22, Сегодня
В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте
Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата
Происшествия
20:11, Сегодня
Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Происшествия
19:35, Сегодня
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: