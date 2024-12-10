Пропавшего без вести пожилого пастуха отыскали в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
8 декабря в Аксуском районе Жетысуской области пропал 68-летний пастух. Он вышел на пастбище с крупным стадом – 600 овец и 200 коз. После ухода на зимний выпас его местонахождение долгое время оставалось неизвестным. Местные жители обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.
К поискам подключились сотрудники полиции и специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям.
"Слаженная работа оперативных служб дала положительный результат: пастух был найден живым и невредимым, а также возвращено все его стадо. Несмотря на суровые условия зимнего периода, мужчина не нуждается в медицинской помощи, что особенно радует его близких", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Пастух поблагодарил полицейских и спасателей за беспокойство.
Ранее сообщалось, что тело пропавшего казахстанца нашли в нескольких пакетах и в морозилке.
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