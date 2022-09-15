Нуржан Нуржигитов принял участие в Балтийском инвестиционном форуме

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург делегация Жамбылской области во главе с акимом Нуржаном Нуржигитовым приняла участие в Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF`22.

По данным областного акимата, форум является эффективной площадкой для привлечения инвестиций, дает возможность определить перспективные направления совместной деятельности, наладить контакты с коллегами из соседней страны.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов, выступая на пленарном заседании форума, отметил, что участие в данном мероприятии даст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между двумя регионами. Он рассказал о Жамбылской области, подчеркнув ее привлекательность для потенциальных инвесторов.

Наш регион имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, КНР, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии. Запущены три крупных проекта с участием российского бизнеса: "Уралвтормет" (кучное выщелачивание медных руд), "Еврохим" (производство минеральных удобрений), ТОО "АЕК АСА" (солнечная электростанция). Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Он подчеркнул, что предприниматели Жамбылской области готовы поставлять сертифицированный и качественный продукт. К примеру, в регионе на площади около 120 тыс. га ежегодно собирается 1 млн тонн овощей. Область имеет потенциал для экспорта около 200 тыс. тонн овощей в год через системное формирование овощехранилищ.

На сегодняшний день налажен экспорт мяса в ОАЭ, Катар, Турцию, Королевство Бахрейн, Италию, Украину и Россию. Жамбылские мясокомбинаты имеют возможность увеличить объем экспорта до 4 тыс. тонн баранины и 10 тыс. тонн говядины.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В области имеются яблоневые сады на площади 2,6 тыс. га. В настоящее время в этих садах собирается урожай около 21 тыс. тонн яблок в год. На сегодняшний день ускоренными темпами осуществляется посадка яблоневых садов. К 2024 году планируется экспортировать до 50 тыс. тонн яблок.

Потенциальным инвесторам предлагается реализовать в области 24 проекта на общую сумму 3,8 млрд долларов в сферах АПК, туризма, возобновляемых источников энергии.

Сельское хозяйство – отрасль, занимающая лидирующее место в экономике региона.

Также область имеет все возможности для развития внутреннего и международного туризма. Регион щедро одарен историческими и археологическими памятниками, уникальными природно-климатическими зонами. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Жамбылская область – лидер в сфере возобновляемых источников энергии.

Наша область является одним из самых быстроразвивающихся регионов страны с богатыми природными и трудовыми ресурсами, развитой социальной инфраструктурой. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами. Как вы видите, регион обладает значительным потенциалом для развития проектов в самых различных сферах. Нуржан Нуржигитов

В рамках форума также будет организована биржа деловых контактов.