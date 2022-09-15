Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нуржан Нуржигитов принял участие в Балтийском инвестиционном форуме

выступление форум Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург делегация Жамбылской области во главе с акимом Нуржаном Нуржигитовым приняла участие в Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF`22.

По данным областного акимата, форум является эффективной площадкой для привлечения инвестиций, дает возможность определить перспективные направления совместной деятельности, наладить контакты с коллегами из соседней страны.

форум

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов, выступая на пленарном заседании форума, отметил, что участие в данном мероприятии даст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между двумя регионами. Он рассказал о Жамбылской области, подчеркнув ее привлекательность для потенциальных инвесторов.

Наш регион имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, КНР, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии. Запущены три крупных проекта с участием российского бизнеса: "Уралвтормет" (кучное выщелачивание медных руд), "Еврохим" (производство минеральных удобрений), ТОО "АЕК АСА" (солнечная электростанция).Нуржан Нуржигитов

форум

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Он подчеркнул, что предприниматели Жамбылской области готовы поставлять сертифицированный и качественный продукт. К примеру, в регионе на площади около 120 тыс. га ежегодно собирается 1 млн тонн овощей. Область имеет потенциал для экспорта около 200 тыс. тонн овощей в год через системное формирование овощехранилищ.

На сегодняшний день налажен экспорт мяса в ОАЭ, Катар, Турцию, Королевство Бахрейн, Италию, Украину и Россию. Жамбылские мясокомбинаты имеют возможность увеличить объем экспорта до 4 тыс. тонн баранины и 10 тыс. тонн говядины.

форум

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В области имеются яблоневые сады на площади 2,6 тыс. га. В настоящее время в этих садах собирается урожай около 21 тыс. тонн яблок в год. На сегодняшний день ускоренными темпами осуществляется посадка яблоневых садов. К 2024 году планируется экспортировать до 50 тыс. тонн яблок.

Потенциальным инвесторам предлагается реализовать в области 24 проекта на общую сумму 3,8 млрд долларов в сферах АПК, туризма, возобновляемых источников энергии.

Сельское хозяйство – отрасль, занимающая лидирующее место в экономике региона.

Также область имеет все возможности для развития внутреннего и международного туризма. Регион щедро одарен историческими и археологическими памятниками, уникальными природно-климатическими зонами. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Жамбылская область – лидер в сфере возобновляемых источников энергии.

Наша область является одним из самых быстроразвивающихся регионов страны с богатыми природными и трудовыми ресурсами, развитой социальной инфраструктурой. Область богата цветными металлами, баритом, углем, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами. Как вы видите, регион обладает значительным потенциалом для развития проектов в самых различных сферах.Нуржан Нуржигитов

В рамках форума также будет организована биржа деловых контактов.

Читайте также

Муралы в честь Димаша Кудайбергена планируют нарисовать в Актобе

Делегация Жамбылской области прибыла в Санкт-Петербург

В Атырау началось строительство школы на 900 мест

Анастасия Московчук
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
астрология везунчики счастье рейтинг
Астрологи озвучили любимчиков фортуны среди знаков зодиака
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления