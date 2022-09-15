Общественность поддержала переименование столицы

В столичном маслихате прошли публичные слушания, темой обсуждения которых стал вопрос о переименовании главного города страны из Нур-Султана в Астану, сообщает Zakon.kz.

Накануне ономастическая комиссия провела заседание, где рассматривался вопрос переименования столицы. Ранее инициативу вернуть городу прежнее название Астана озвучили члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК, а также жители города. Это предложение включено в проект конституционного закона.

Во время публичных слушаний представители общественности выступили в поддержку возвращения столице прежнего названия.

В ходе дискуссии высказывались разные мнения по этому вопросу. Надо понимать, что в истории такие случаи бывают довольно часто. Можно привести в пример Санкт-Петербург, Берлин. Самое главное – мнение населения. В соцсетях многие люди поддерживают это решение. Президент в короткое время сумел проанализировать сложившуюся ситуацию. Город должен носит название, которое в сердце у народа. Член общественного совета столицы Каракат Абден

Еще один член общественного совета города Каримбек Курманалиев позицию коллеги поддержал и подчеркнул, что мнение населения о возвращении названия Астана высказывалось на протяжении длительного времени.

Мы как ученые нередко выезжаем за рубеж, на международные форумы. Многие наши зарубежные коллеги уже привыкли к названию Астана. Многие иностранцы используют до сих пор это название. Поддержка этой инициативы говорит о реализации концепции "Слышащего государства", предложенной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Член общественного совета города Каримбек Курманалиев

Следующим этапом обсуждения и принятия решения по столь важному вопросу станет решение республиканской ономастической комиссии. Комиссия направит итоги своего заседания в правительство, которое уже внесет предложение главе государства.