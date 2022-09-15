Президент Казахстана прибыл в Самарканд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд, сообщает Zakon.kz.

Глава государства прибыл в Самарканд с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Акорда.

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств – членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.